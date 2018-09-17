Генсек НАТО нашел способ решения конфликта на Донбассе
17 сентября 2018, 10:22 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Соединенные Штаты дополнительно поддержат Украину материально при решении проблемы Донбасса. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова цитирует агентство Интерфакс-Украина.
Глава военного блока пояснил, что его ведомство оказывает серьезную помощь Украине. Участники альянса политически поддерживают Украину в вопросах территориальной целостности.
Вместе с тем, по словам Йенса Столтенберга, НАТО высупает за политическое урегулирование ситуации, поддерживает Минские соглашения.
«Мы не видим другого решения, кроме политического, посредством переговорного процесса», — заявил глава северо-атлантического альянса.
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