Синоптики рассказали, когда в Москву вернется "бабье лето". Согласно последней информации экспертов, в начале текущей недели в столице будет наблюдаться похолодание, однако позже ситуация изменится.

Синоптики: метеозависимые люди сегодня могут почувствовать недомогание

Не исключено, что в грядущий вторник, в городе пройдут дожди, однако уже в среду погода улучшится. Как отмечает сегодня портал m24.ru, с 19 сентября антициклон восстановит свои позиции в Москве, вследствие чего в столицу на время вернется "бабье лето".

Специалисты центра погоды "Фобос" уточняют, что в среду днем столбики термометров будут показывать до плюс 20 градусов. Подобная температура сохранится до воскресенья, а затем в столице снова похолодает.