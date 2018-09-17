Стало известно, когда "бабье лето" вернется в Москву
17 сентября 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется "бабье лето". Согласно последней информации экспертов, в начале текущей недели в столице будет наблюдаться похолодание, однако позже ситуация изменится.
Не исключено, что в грядущий вторник, в городе пройдут дожди, однако уже в среду погода улучшится. Как отмечает сегодня портал m24.ru, с 19 сентября антициклон восстановит свои позиции в Москве, вследствие чего в столицу на время вернется "бабье лето".
Специалисты центра погоды "Фобос" уточняют, что в среду днем столбики термометров будут показывать до плюс 20 градусов. Подобная температура сохранится до воскресенья, а затем в столице снова похолодает.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес