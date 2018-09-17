Эксперты назвали продукты, которые вредно есть на ужин и перед сном

Врачи - диетологи дали рекомендации по правильному выбору продуктов на ужин. Эксперты объяснили, почему на ужин не желательно есть рис, выпечку и сладкие фрукты. Дело в том, что рис содержит много крахмала и быстрых углеводов, которые способствуют резким колебания сахара в крови. Эксперты объяснили, какую еду лучше не выбирать на завтрак

Как объяснили медики, из-за быстрых углеводов разгорается аппетит и активизируется процесс накопления жира на талии.

Булочки, плюшки и печенки традиционно содержат много сахара, растительных и животных жиров. Сладкие фрукты содержат много фруктозы и глюкозы. Все эти компоненты влияют на сахар в крови и производство инсулина.

От шоколада на ужин тоже следует отказаться, так как содержащиеся в нем быстрые углеводы, сахар и кофеин негативно влияют на обмен веществ и приведут к бессоннице.

Соления не ужин не предпочтительны, так как может возникнуть изжога. Фастфуд по вечерам тоже нежелателен из-за компонентов, которые вызывают в организме повышение сахара и кровяного давления.

По словам экспертов, от красного мяса на ужин отказываются из-за наличия в нем тирозина – вещества, которое стимулирует выработку адреналина. Потребление на ночь колбас или других мясных изделий приводит к росту норадреналина – вещества, которое активирует нервные импульсы и утомляет мозг, - сообщается на сайте runews24.ru.

Поужинать лучше всего рыбой или мясом птицы, чтобы не нагружать желудок и не нарушать свой сон.

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