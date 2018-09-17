Эксперты назвали продукты, которые вредно есть на ужин и перед сном
17 сентября 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи - диетологи дали рекомендации по правильному выбору продуктов на ужин. Эксперты объяснили, почему на ужин не желательно есть рис, выпечку и сладкие фрукты. Дело в том, что рис содержит много крахмала и быстрых углеводов, которые способствуют резким колебания сахара в крови.
Как объяснили медики, из-за быстрых углеводов разгорается аппетит и активизируется процесс накопления жира на талии.
Булочки, плюшки и печенки традиционно содержат много сахара, растительных и животных жиров. Сладкие фрукты содержат много фруктозы и глюкозы. Все эти компоненты влияют на сахар в крови и производство инсулина.
От шоколада на ужин тоже следует отказаться, так как содержащиеся в нем быстрые углеводы, сахар и кофеин негативно влияют на обмен веществ и приведут к бессоннице.
Соления не ужин не предпочтительны, так как может возникнуть изжога. Фастфуд по вечерам тоже нежелателен из-за компонентов, которые вызывают в организме повышение сахара и кровяного давления.
По словам экспертов, от красного мяса на ужин отказываются из-за наличия в нем тирозина – вещества, которое стимулирует выработку адреналина. Потребление на ночь колбас или других мясных изделий приводит к росту норадреналина – вещества, которое активирует нервные импульсы и утомляет мозг, - сообщается на сайте runews24.ru.
Поужинать лучше всего рыбой или мясом птицы, чтобы не нагружать желудок и не нарушать свой сон.
Новые исследовния доказывают, что при здоровом образе жизни можно контролировать давление без таблеток.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес