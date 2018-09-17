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Власти США объяснили закрытие солнечной обсерватории
Версия конспирологов о конце света опровергнута
17 сентября 2018, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]
Власти США разрешили открыть закрытую более, чем на неделю солнечную обсерваторию в городе Санспот ( штат Нью-Мексико). Американские СМИ забили тревогу, узнав о неожиданном закрытии астрономической обсерватории и эвакуации всех ученых.
Обсерваторию без объяснения причин закрыли сотрудники ФБР, а над ее территорией кружил военный вертолет.
На странице обсерватории появилось объявление: «Солнечная обсерватория возобновит работу 17 сентября». Ассоциация университетов по исследованию в области астрономии (AURA), которая управляется обсерваторией, назвала причины закрытия научного института. Оказывается, AURA сотрудничала в расследовании преступной деятельности у Пика Сакраменто. Были опасения, что злоумышленник может представлять угрозу сотрудникам и местным жителям. По этой причине Ассоциация временно отпустила астрономов, работающих в обсерватории.
Конспирологи додумались, что ученые узнали о грядущей вспышке на Солнце, угрожающей человечеству.
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