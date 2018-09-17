В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картофель

В Роскачестве утром в понедельник, 17 сентября, рассказали, как правильно выбирать картофель и на что обращать особое внимание при его покупке. Ключевую роль в данном вопросе играет внешний вид клубней.

Согласно последней информации специалистов, клубни должны быть целыми, сухими, а их диаметр может составлять от 40 до 80 миллиметров.

Специалисты подчеркивают, что картофель не должен быть увядшим или же проросшим, также не допускаются пятна или излишняя влажность. Интересно, что клубни ранних сортов не должны иметь на себе прилипшую землю.

Как уточняет РИА "Новости", на этикетке товара должна быть указана вся информация о продукте, в частности, сорт картофеля, страна его происхождения, дата сбора, срок годности, а также условия хранения.