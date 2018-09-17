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В Туле умер конструктор ракетных комплексов Владимир Кузнецов
17 сентября 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Туле 14 сентября скончался главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова Владимир Кузнецов. Ему было 79 лет.
Прощание с Владимиром Марковичем Кузнецовым состоится в понедельник, 17 сентября, в большом зале Всехсвятского кафедрального собора Тулы, - сообщает kp.ru.
Владимир Маркович Кузнецов - заслуженный конструктор России и почетный работник промышленности вооружений, лауреат Ленинской премии, премии правительства Российской Федерации, премии им. С.И. Мосина. Он отработал в КБ имени Шипунова 50 лет.
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