В Туле умер конструктор ракетных комплексов Владимир Кузнецов

В Туле 14 сентября скончался главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова Владимир Кузнецов. Ему было 79 лет.

Прощание с Владимиром Марковичем Кузнецовым состоится в понедельник, 17 сентября, в большом зале Всехсвятского кафедрального собора Тулы, - сообщает kp.ru.

Владимир Маркович Кузнецов - заслуженный конструктор России и почетный работник промышленности вооружений, лауреат Ленинской премии, премии правительства Российской Федерации, премии им. С.И. Мосина. Он отработал в КБ имени Шипунова 50 лет.