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Украинская армия в воскресенье полдня обстреливает Донбасс

16 сентября 2018, 22:43 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

Украинская армия в воскресенье полдня обстреливает Донбасс

За шесть часов воскресенья уже десять сообщений об обстрелах территории Донецкой народной республики поступило оперативному командованию ДНР.

Первое сообщение поступило в 12:10. Со стороны подконтрольного Украине Дзержинска была обстреляна Горловка. Гранатометчики обстреляли город из гранатомета. Спустя некоторое время новый обстрел. Теперь украинская армия активизировался в районе Новолуганского. Там применялось стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет. Обстрелу подвергся населенный пункт Доломитное.

Еще через полчаса ВСУ обстреливали уже Спартак. Потом сводка пополнилась данными из Докучаевска. Потом опять прилетело в Горловку. Обстрелам с украинской стороны подверглись также Васильевка, Верхнеторецкое, Ленинское, Саханка, Коминтерново.

В своих провокациях вооруженные силы Украины использовали крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, минометы. В настоящий момент на Донбассе действует «школьное» перемирие.

 

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