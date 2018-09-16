Украинская армия в воскресенье полдня обстреливает Донбасс
16 сентября 2018, 22:43 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
За шесть часов воскресенья уже десять сообщений об обстрелах территории Донецкой народной республики поступило оперативному командованию ДНР.
Первое сообщение поступило в 12:10. Со стороны подконтрольного Украине Дзержинска была обстреляна Горловка. Гранатометчики обстреляли город из гранатомета. Спустя некоторое время новый обстрел. Теперь украинская армия активизировался в районе Новолуганского. Там применялось стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет. Обстрелу подвергся населенный пункт Доломитное.
Еще через полчаса ВСУ обстреливали уже Спартак. Потом сводка пополнилась данными из Докучаевска. Потом опять прилетело в Горловку. Обстрелам с украинской стороны подверглись также Васильевка, Верхнеторецкое, Ленинское, Саханка, Коминтерново.
В своих провокациях вооруженные силы Украины использовали крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, минометы. В настоящий момент на Донбассе действует «школьное» перемирие.
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