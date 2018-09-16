Старушка обвинила украинских таможенников в воровстве лекарств

После досмотра сумки таможенниками у старушки пропали лекарства. С таким обвинением публично выступил сын пострадавшей.

Обвинение таможенной службы Украины в воровстве лекарств появилось в одном из каналов популярного мессенджера.

Пользователь по имени Юрий предупредил всех, кто пересекает границу Украины и ДНР (орфография и пунктуация авторские): «Сегодня при пересечении кпп майорск с украинской стороны у моей мамы после осмотра сумки таможенником пропали лекарства и ей он говорил, что вы смотрите, будьте внимательны».

По словам ее сына, сотрудник таможенной службы отвлек пожилую женщину предложением «смотреть вперед». Пропажа лекарств обнаружилась уже по прибытию домой.