Песков: Путин на пенсию пока не собирается

Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина на встрече с главой Alibaba Group Джеком Ма. Путин отметил, что собирающийся на пенсию Ма просто не усидит на месте со своей энергией.

Песков подчеркнул в ходе передачи "Москва. Кремль. Путину", что сам глава российского государства, которому уже 65, заявил Джеку Ма, что не собирается никуда уходить, и таких пунктов в его повестке нет.