Ротенберг заявил, что Крымский мост простоит 100 лет

Бизнесмен Аркадий Ротенберг выразил уверенность в том, что Крымский мост простоит на протяжении ста лет. Что касается железнодорожной части моста, то строительство идет в соответствии с графиком и сметой.

Об этом Ротенберг рассказал в эфире канала "Россия-1". По его словам, над разработкой проекта работало очень много специалистов из разного рода научных институтов и даже нестабильная сейсмическая активность неспособна разрушить крепежи. При этом сваи моста установлены под разными углами, что делает его очень прочным.

Бизнесмен также уточнил, что компании, занимавшиеся строительством Крымского моста, заплатили 120 млрд рублей налогов.

Ротенберга спросили, надо ли подгонять строителей, чтобы не отходить от заданных сроков. "Бывает и так, там такой легкий золотой пиночек - он никогда не вредит", - признался Ротенберг. И отметил, что чаще приходится хвалить.