Кондолиза Райс сравнила жителей Донбасса с неграми

Бывший госсекретарь правительства США Кондолиза Райс предложила решить проблемы мятежных республик Донбасса так же, как Соединенные Штаты решают проблемы с неграми.

Свое заявление бывший госсек сделала на одном из форумов в Киеве. В ходе диалога был затронут вопрос Донбасса. Высказывая свое мнение, Кондолиза Райс заявила, что Украине стоило бы решать проблему так, как это делают Соединенные Штаты в случае с расовой проблемой.

«Можно объяснить Восточной Украине, что сейчас тяжелый период, но мы — правительство, власть будем принимать какие-то меры. Как, например, в Штатах есть расовые проблемы, и мы это объясняем», — пояснила Райс свою основную мысль.

К слову, методика решения самой расовой проблемы при нынешнем президенте США, весьма созвучна идеям официального Киева. Для ее решения Дональд Трамп придумал воздвигнуть стену на границе с Мексикой. Кроме того, он стал инициатором ужесточения миграционного законодательства.