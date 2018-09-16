Украинские военнослужащие дезертируют с окопов

Дедовщина и задержки зарплат стали причиной участившихся случаев самовольного оставления части в подразделениях украинской армии, которые воюют на Донбассе.

О дезертирах сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. В своем заявлении он опирался на данные разведки. Как стало известно армии ДНР в субботу с украинских окопов сбежали пятеро военнослужащих.

Один из случаев произошел в районе Гранитного. Там позиции удерживает 128 бригада ВСУ. Во втором батальоне этой бригады произошла конфликтная ситуация между командиром взвода и младшим сержантом, который расстрелял командира и троих сослуживцев. Причиной происшествия стали издевательства над младшим сержантом и рэкет со стороны командира взвода.