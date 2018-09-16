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В Германии умер российский писатель Александр Бородыня
16 сентября 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Российский писатель Александр Бородыня скончался в немецком городе Людвигсхафен, где проживал с супругой. Ему был 61 год, писатель тяжело болел. Об этом сообщила художница Елизавета Лавинская.
Прозаик и драматург публиковал свои произведения в журналах «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», Бородыня автор многих популярных книг в различных жанрах, которые можно встретить под псевдонимом Эрвин Каин. Он является основателем и главой литературного товарищества «Черновик». По словам его знакомой художницы, с женой Раисой они жили в Германии последние 20 лет, передает ТАСС.
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