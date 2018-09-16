Два российских ракетоносца ТУ-160 пролетели через Северный полюс

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 совершили перелет через Северный полюс.

По данным Министерства обороны, два бомбардировщика Ту-160 вылетели из аэропорта Саратовской области, пролетели около восьми тысяч километров и впервые сели на аэродроме Анадырь на Чукотке. Путин похвалил создателей обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160

Полет "Белых лебедей" проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.

В Минобороны рассказали, что во время этого перелета экипажи Ту-160 выполнили попутную дозаправку в воздухе, а также отработали условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.

Самолет Ту-160 — "Белый лебедь" - это самый крупный в мире самолет, который способен провести в полете целые сутки.