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Два российских ракетоносца ТУ-160 пролетели через Северный полюс
16 сентября 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 совершили перелет через Северный полюс.
По данным Министерства обороны, два бомбардировщика Ту-160 вылетели из аэропорта Саратовской области, пролетели около восьми тысяч километров и впервые сели на аэродроме Анадырь на Чукотке.
Полет "Белых лебедей" проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.
В Минобороны рассказали, что во время этого перелета экипажи Ту-160 выполнили попутную дозаправку в воздухе, а также отработали условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.
Самолет Ту-160 — "Белый лебедь" - это самый крупный в мире самолет, который способен провести в полете целые сутки.
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