Украинские СМИ процитировали прогноз ситуации в случае атаки ВСУ на Донецкую и Луганскую народную республики.

«Город будет взять в кольца или полукольцо. В попытках отбить атаки ВСУ в предместьях будут уничтожены основные бронегруппы», — цитируют украинские средства массовой информации слова писателя Александра Суркова, уточняя, что он военный эксперт.

По версии Суркова после наступления «в сторону границы по всем доступным дорогам помчатся колонны гражданских автомобилей». Вообразив немедленную победу, писатель определил следующую цель — Луганск.

В своих выводах «эксперт» опирается на штурм Славянска. Это было в 2014 году. С тех пор ситуация на фронтах серьезно поменялась. В те времена украинской армии противостояли отряды ополченцев. Теперь в республиках сформированы полноценные армии. И это системная ошибка получившегося «прогноза» украинского писателя.