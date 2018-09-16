По пять человек погибли в ДТП в Воронежской и Ярославской областях

Страшные ДТП произошли в воскресенье в Воронежской и Ярославской областях. В Новоусманском районе Воронежской области на 23 км трассы Воронеж — Нововоронеж в 05:20 столкнулись и загорелись автомобили Volkswagen и Audi 100.

В результате ДТП погибли пять человек: оба водителя, а также пассажир Volkswagen и два пассажира Audi. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и личности погибших.

Около девяти часов утра в Рыбинском районе Ярославской области на 54 км автодороги Ярославль - Рыбинск столкнулись автомобили Nissan X-Trail и Ford Fusion. По предварительной информации, в результате ДТП пять человек погибли. Водитель Nissan госпитализирован.

На место выехали: дежурный караул ПСЧ-20 , экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.