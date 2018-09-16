Васильева: Обязательный ЕГЭ по иностранному языку не разделят на уровни
16 сентября 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не разделят на уровни. Подробности рассказала министр образования Ольга Васильева. По словам главы Минобразования, эксперты спорили и предлагали сделать уровненный ЕГЭ, сделать уровень базовый.
"На сегодняшний день споры уже прекратились, и уровень языка будет один", — цитирует Ольгу Васильеву "Учительская газета". Как подчеркнула министр, в современном мире "неприлично" не владеть языком, который является языком международного общения. "В первую очередь речь идет об английском языке", — пояснила Ольга Васильева.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ранее сообщил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. На сегодняшний день иностранный язык сдает всего 11,5% школьников.
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