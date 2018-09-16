Васильева: Обязательный ЕГЭ по иностранному языку не разделят на уровни

Обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не разделят на уровни. Подробности рассказала министр образования Ольга Васильева. По словам главы Минобразования, эксперты спорили и предлагали сделать уровненный ЕГЭ, сделать уровень базовый.

"На сегодняшний день споры уже прекратились, и уровень языка будет один", — цитирует Ольгу Васильеву "Учительская газета". Как подчеркнула министр, в современном мире "неприлично" не владеть языком, который является языком международного общения. "В первую очередь речь идет об английском языке", — пояснила Ольга Васильева.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ранее сообщил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. На сегодняшний день иностранный язык сдает всего 11,5% школьников.