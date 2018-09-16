Путин назвал сохранение леса одним из значимых приоритетов России

Президент РФ Владимир Путин поздравляя работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником, отметил важность сохранения леса. В поздравительной телеграмме главы государства говорится: "Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. Вопросы сохранения и рационального использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства". Сегодня в России отмечается День работников лесной отрасли

Путин отметил, что перед тружениками комплекса сейчас стоят серьёзные задачи, в том числе - привлечение инвестиций, модернизация предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств.

Президент России подчеркнул важность выработки современных подходов в сфере сбережения ресурсной базы и охраны окружающей среды, - передает RT.