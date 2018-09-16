В поселке Рощино под Калининградом собака загрызла маленького ребенка. Пятилетняя девочка скончалась от укуса собаки, которую две недели назад купили родители ребенка. По данным калининградских следователей, сообщение о смерти пятилетней девочки в поселке Рощино Гурьевского района в правоохранительные органы поступило в субботу, 15 сентября.

На место происшествия оперативно выехала следственная группа. В ходе осмотра места происшествия на теле малышки были обнаружены раны от укуса собаки.

По предварительным данным, девочку покусала собака, приобретенная родителями около двух недель назад. Для установления всех обстоятельств инцидента следственными органами СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Обвиненным по такой статье грозит до двух лет лишения свободы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На сайте «Калининград24» сообщается, что восточно-европейскую овчарку, напавшую на девочку, ее родители купили у частного лица для охраны дома. О том, проходила ли она специальную дрессировку, ничего не известно. Собака сидела во дворе дома на цепи. Девочка вышла на улицу, подошла к собаке на близкое расстояние. Пес набросился на малышку, стал грызть лицо и шею, прокусив сонную артерию. Ребенок скончался от потери крови до приезда скорой помощи.