В подмосковном Красногорске найдена мертвой 12-летняя девочка

В жилом районе Путилково города Красногорска Московской области найдена мертвой 12-летняя девочка-москвичка. Тело школьницы было обнаружено в пятницу, 14 сентября, в 16.40 мск возле многоэтажного дома, в котором семья ребенка арендовала квартиру.

На общем балконе на 22 этаже жилого дома сотрудники полиции нашли школьный рюкзак и сменную обувь погибшей школьницы, - сообщается на сайте "МК". Правоохранительные органы начали расследование гибели девочки-подростка.