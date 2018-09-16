МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в воскресенье в Москве и Подмосковье

МЧС выпустило предупреждение о резком ухудшении погоды в Московском регионе утром и днем в воскресенье, 16 сентября. Спасатели рекомендуют закрывать в доме все форточки и окна. А если сильный ветер застал на улице, нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями. В Москве на воскресенье объявлен "желтый" уровень погодной опасности

По прогнозу синоптиков, при прохождении фронтальной зоны с запада на восток по Московской области утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 м/с, - передает ТАСС со ссылкой на представителей Главного управления МЧС по Московской области.

Прогноз погоды в Москве уточнили в Гидрометцентре. Сегодня днем температура воздуха в столице поднимется до плюс 19 градусов. Ветер подует западный, северо-западный, 5 - 10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник, 17 сентября, в Москве похолодает до 7 - 9 градусов, местами пройдет дождь. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

В Подмосковье в воскресенье днем будет от 15 до 20 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс 5 - 10 градусов, и местами даже до нуля. Местами возможны дожди. Атмосферное давление в регионе - 747 мм ртутного столба.

Ухудшение погоды возможно в Рязанской области.