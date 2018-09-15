Американские астрономы скрывают "страшную тайну" приближающегося конца света. В США СМИ узнали об эвакуации 6 сентября 2018 года сотрудников обсерватории по изучению пятен на Солнце, расположенной в штате Нью-Мексико.

Конспирологи решили, что ученым-астрономам якобы стала известная "страшная тайна" о вот-вот грядущем конце света и гибели человечества.

Сотрудники ФБР Соединенных Штатов Америки проводят расследование причин инцидента в обсерватории. Согласно предварительным данным, астрономы в начале сентября были эвакуированы, и после этого сотрудники правоохранительных органов обеспокоились "проблемой с безопасностью".

Никаких подробностей о происшествии в обсерватории в ФБР не предоставили, и в социальных сетях активизировали со своими теориями конспирологи. Они пишут версии, что обсерватория была закрыта после того, как ученые якобы узнали о сверхмощной вспышке на Солнце, которая опасна для жителей Земли, а американские власти пытаются скрыть правду о конце света. Есть и другие версии, согласно которым, правоохранители занимаются делом о шпионаже, - сообщается на сайте tsargrad.tv.