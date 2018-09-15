Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье на воскресенье, 16 сентября, «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и высокой опасности возникновения пожаров. Как говорится в сообщении Гидрометцентра, "степень интенсивности опасных явлений: "желтый"— погода потенциально опасна".

По прогнозу столичных синоптиков, в Москве завтра сохранится довольно теплая погода. Температура воздуха составит днем 19 градусов. Но возможны дождь, ветер. Порывами ветра могут достигать до 17 м/сек. Облачная погода сохранится в столичном регионе и на будущей неделе, начинающейся с 17 сентября.