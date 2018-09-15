Две девушки погибли в ДТП, спасая собаку на трассе Новороссийск - Керчь

Две девушки в субботу, 14 сентября, вечером погибли под колесами автомобиля, спасая собаку на трассе Новороссийск - Керчь. Новороссийское интернет-издание написало о трагедии со слов очевидцев. Люди рассказали, что вчера около 21:40 на федеральной трассе Новороссийск - Керчь под машину попала собака. Это увидели две девушки, которые шли по обочине дороги.

Девушки бросились на помощь животному, и когда они оказались на проезжей части трассы, их сбил автомобиль ВАЗ 2114. От полученных травм обе девушки скончались на ДТП.

По данным представителей краевого управления МВД РФ, по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

13 сентября на Кубани смертельное ДТП произошло в Усть-Лабинскогом районе. По предварительным данным, на 82 километре трассы Краснодар – Кропоткин произошло столкновение автомобиля Opel с рейсовым автобусом KIA, движущимся из Краснодара в Нефтекумск. От удара автобус съехал на обочину и опрокинулся, а автомобиль Opel столкнулся с заказным микроавтобусом Volkswagen, движущимся в попутном направлении. В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир легкового автомобиля – 47 и 26-летние мужчины. Никто из пассажиров и водителей автобусов за медпомощью не обратился. По предварительной версии, причиной ДТП мог стать большегрузный автомобиль, движущийся впереди автомобиля Opel и совершивший небезопасный манёвр.