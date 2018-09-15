В сеть попало видео, как в Петербурге внедорожник "влетел" в супермаркет. Инцидент произошел в поселке Репино в Курортном районе Петербурга. Водитель внедорожника на глазах очевидцев протаранил дверь супермаркета и въехал в помещение. В результате ДТП погиб один человек. На Рублевском шоссе в Москве произошло "огненное" ДТП с участием Mercedes

По словам очевидцы, водителю внедорожника 68 лет. В момент инцидента от был трезв. "Как так? Чел побил кучу дорогих машин и прицельно влетел в магазин, убив человека...жесть Подробностей пока не знаю", - написал запечатлевший происшествие.

На место происшествия приехали несколько бригад "скорой помощи". Стало известно, что под колесами внедорожника погибла пожилая женщина.

В Москве сегодня на Рублевском шоссе произошло ДТП с участием "Мерседеса".