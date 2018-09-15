В Зеленограде на стадионе ворота убили 18-летнего парня
15 сентября 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Зеленограде проводится проверка гибели молодого человека, на которого упали железные футбольные ворота. 18-летний юноша погиб в пятницу, 14 сентября. Старший помощник главы управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила ранее, что в Зеленограде погиб молодой человек, на которого упали футбольные ворота, и начата доследственная проверка.
Префект ЗелАО Москвы Анатолий Смирнов объяснил, что стадион, на котором произошел несчастный случай, не городской объект, а принадлежит частной организации "Элион спорт", - передает РИА Новости.
Как подчеркнул Смирнов, городские мероприятия на этой частной территории в настоящее время не проводятся.
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