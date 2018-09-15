В Зеленограде на стадионе ворота убили 18-летнего парня

В Зеленограде проводится проверка гибели молодого человека, на которого упали железные футбольные ворота. 18-летний юноша погиб в пятницу, 14 сентября. Старший помощник главы управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила ранее, что в Зеленограде погиб молодой человек, на которого упали футбольные ворота, и начата доследственная проверка. СКР: девочка пострадала на новой детской площадке в Москве

Префект ЗелАО Москвы Анатолий Смирнов объяснил, что стадион, на котором произошел несчастный случай, не городской объект, а принадлежит частной организации "Элион спорт", - передает РИА Новости.

Как подчеркнул Смирнов, городские мероприятия на этой частной территории в настоящее время не проводятся.