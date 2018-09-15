Эксперты объяснили, какую еду лучше не выбирать на завтрак

Эксперты в области полезной еды советуют не отказываться от завтрака и правильно выбирать продукты для первого приема пищи после пробуждения. Диетологи объясняют, что белый хлеб, мучные изделия, сладости не подходят для завтрака.

Не стоит думать, что позавтракав булочкой с чашкой кофе можно легко дотянуть до обеда. Выпечка - это быстрые углеводы - эта еда дает быстрое насыщение, но уже вскоре человек снова чувствует голод.

Сахаросодержащие и мучные продукты причисляют считаются продуктами с высоким гликемическим индексом. Они быстро расщепляются и усваиваются в желудке, а полученная глюкоза запускает выброс инсулина, который понижает уровень глюкозы в крови. Такие скачки глюкозы повышают риск развития сахарного диабета, - сообщается на сайте pravda.ru.

Многим полюбились йогурты, якобы можно позавтракать быстро. Но специалисты объясняют, что кисломолочные продукты натощак не вредны и не полезны. А если человек употребляет их на голодный желудок все полезные вещества и бактерии уничтожит желудочный сок. Рекомендуется отложить, например, на перекус.

Эксперты отговаривают от свежевыжатого сока на завтрак. Свежевыжатые соки повышают кислотность и раздражают желудок.

Лучше всего готовить на завтрак каши, а людям с избыточным весом выбирать белковую пищу — нежирное мясо, творог, яйца.