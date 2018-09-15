Стало известно, сколько нужно спать, чтобы прожить долгую жизнь

В Минздраве России в субботу, 15 сентября, рассказали, сколько человеку необходимо спать, чтобы продлить собственную жизнь. Данную информацию предоставила главный гериатр ведомства Ольга Ткачева.

Оказалось, что продолжительность сна должна составлять от шести до восьми часов ежедневно. Ткачева подчеркнула, что с точки зрения прогноза долголетия сон менее шести или более восьми часов не является правильным.

Как сообщает RT , следует, однако, учитывать особенности каждого отдельного человека и принимать во внимание его биоритмы при определении идеальной продолжительности сна.

Специалисты также рекомендуют ложиться спать до полуночи, а просыпаться около шести утра.