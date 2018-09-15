Синоптики расстроили москвичей прогнозом погоды на воскресенье, 16 сентября. Согласно последней информации, жителям столицы и гостям города не удастся завтра выбраться на пикники и прогулки.

Температура воздуха в Москве завтра не поднимется выше 14-16 градусов выше нуля. Кроме того, в городе в течение всего дня будут идти дожди. Осадки, как отмечают метеорологи, прекратятся лишь к позднему вечеру, когда столбики термометров будут показывать около плюс 10 градусов.

Именно поэтому специалисты рекомендуют москвичам и гостям столицы в полной мере наслаждаться сегодняшней прекрасной погодой. В субботу воздух прогреется до 23 градусов, осадков не ожидается.