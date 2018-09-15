Экс-глава РЖД Владимир Якунин решил получить вид на жительство в Германии

Экс-глава РЖД Владимир Якунин замахнулся на получение вида на жительство в Германии. Он уже получил в Германии blue card, а это прямой путь для оформления ВМЖ и гражданства европейской страны.

Бывший глава РЖД еще в 2014 году после присоединения Крыма попал под санкции США и Австралии, но в санкционном списке Евросоюза его не оказалось, поэтому для своего второго гражданства, скорее всего, и была выбрана Германия. Кроме того, в столице Берлина находится и основанный им институт «Диалог цивилизаций».

В конторе с громким названием работает целых 18 человек из разных стран, зато офис находится в престижной части исторического центра столицы Германии. Оправдывая получение визы своего работодателя, сотрудник института Григорий Левченко в своем фейсбуке написал: «Получение визы, позволяющей работать в стране, где расположен главный офис вашей организации, — нормальный рабочий процесс».

Напомним, Якунин стоял у руля РЖД в течение десяти лет. Во времена его активной работы чиновником в Сети появились фотографии поместья в Подмосковье площадью 27 тысяч квадратных метров, которое окрестили «дачкой Якунина». Среди комнат дома была молельная и шубохранилище, а также 50-метровый бассейн.

Сыновья Якунина - Виктор и Андрей, давно живущие за границей, являются владельцами ряда офшорных компаний, пишет издание «Компромат».