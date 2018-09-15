Скандал на страница популярной социальной сети. Один из пользователей Facebook выложил на своей странице документ с ссылками на аккаунты 300 тысяч пользователей с номерами телефонов и личной информацией. Он утверждает, что это так называемые "боты".

Автор уверен, что странички принадлежат сотрудникам некой фирмы, подконтрольной Правительству РФ, которые устраивали информационные атаки на многие государства, в том числе и на Украину, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Иностранные СМИ сразу же сделали вывод, что сотрудники компании за деньги размещали в Сети комментарии на политические темы, которые были выгодны для России, пишет «Дни.ру». Однако независимые эксперты считают, что аккаунты вполне могли принадлежать реальным людям, поскольку там указаны мобильные телефоны. Кроте того, политика социальной сети достаточно жесткая и даже при малейшем подозрении на то, что аккаунт — фейк, он блокируется.

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров считает, что налицо факт нарушение закона о защите персональных данных россиян и то все это происки иностранных спецслужб «В этой ситуации России стоит действовать так же, как действуют Соединенные Штаты Америки: возбуждать уголовные дела и арестовывать по всему миру причастных к нарушению законодательства Российской Федерации», - уверен парламентарий.