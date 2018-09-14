Горячий ТОП региональных новостей: «Счастливая семья – счастливый город»

На повестке дня уходящей неделе предложение руки и сердца в День любимого Петропавловска-Камчатского, находка древних захоронений в Новосибирске, убийство ребенка в Свердловской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Кому в Тверской области получать хорошо: Тверьстат опубликовал зарплаты региона. Данные о среднемесячной начисленной зарплате работников крупных, средних и малых предприятий и организаций региона за январь-июль 2018 года опубликовала местная служба государственной статистики. Самой высокой в списке является средняя зарплата работников на производстве транспортных средств и оборудования – 48 880 рублей. После идут финансисты и страховщики – 47 636 рубля, а также работники такой отрасли как «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 44 049 рублей, как сообщает Афанасий-бизнес.

Предложение руки и сердца в День любимого Петропавловска-Камчатского. Некоторые тематические фотозоны будут работать в центре Петропавловска-Камчатского в рамках празднования 278-летия со дня основания города. Об этом сообщили в Управлении культуры, спорта и молодежной политики Петропавловска. На мероприятии будет четыре основных фотозоны: «Город любви», «Счастливая семья – счастливый город», «Городские династии» и «Город моего детства». Все они объединены общим названием «Мой дом Петропавловск-Камчатский», пишет Полуостров Камчатка.

Древние захоронения найдены под фундаментом Никольской церкви в Новосибирске. Эксперты нашли несколько интересных предметов, в особенности, кирпичи с инициалами, пожертвованными на строительство Никольской церкви. Об этом пишет НДН.инфо. Более ценная находка - это захоронения, которые были найдены под фундаментом церкви.

В кировских лесах обнаружили новые свалки с останками животных. Как сообщает Новый вариант, грибники обнаружили примерно 40 мешков, в которых были кости животных. Недалеко они нашли еще одно место с выброшенными останками, а также еще 15 свалок с отходами IV-V классов опасности.

Калининградские таможенники изъяли у жителя области более 106 кг польского сыра. Житель региона возвращался из Республики Польша на территорию Калининградской области на автомобиле «Ауди». При досмотре таможенники увидели, что в багажном отделении в трёх дорожных сумках находится товар животного происхождения: 28 упаковок сыра «Gouda» общим весом 106, 35 килограмма. Об этом пишет НИА Калининград.

В Свердловской области разыскивают убийцу малолетней девочки. 12 сентября мужчина убил девочку, которой было всего 10 лет. Также этот же человек разыскивается за нанесение вреда здоровью пострадавшим и похищение имущества и денег, отмечает Vestiural.

В Самарской области будут судить отца, который поджег квартиру с женой и детьми. 26-летний мужчина, обвиняемый в убийстве троих малолетних детей и в покушение на убийство еще двоих детей и супруги, в скором времени предстанет перед судом, сообщает SamaraToday. В день убийства своих родных супруги сильно поссорились из-за отсутствия денежных средств. Также известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В Ставрополье на 9,3 % подорожало газовое топливо. Как пишет Ставропольский Репортер, если сравнивать цены на топливо на 22 заправках региона, можно прийти к выводу, что за август бензин немного подешевел, дизельное топливо не изменилось в цене, а газ, напротив, подорожал.