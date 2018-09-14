Эксперт призвал не торопиться с прогнозами о подорожании полиса ОСАГО

В Госдуме прошли парламентские слушания по тарифной реформе ОСАГО. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что нужно решить проблемные вопросы, которые связаны с учетом износа автомобилей при денежном возмещении.

Так, глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль назвал эту идею справедливой и долгожданной, сообщает НСН. Однако сказал не торопиться с прогнозами о подорожании полиса ОСАГО.

«Безусловно, поддерживаю инициативу, эта тема обсуждается уже порядка 10 лет, и никакого решения не принимается. Было принято половинчатое решение при натуральном возмещении с тем, чтобы как-то заинтересовать автолюбителей. Но не везде есть фирменные ремонтные мастерские, поэтому люди просят денежное возмещение, и в этом случае пострадавшие в ДТП автолюбители оказываются в неравном положении», - рассказал эксперт.