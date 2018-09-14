Какие отношения у Губерниева с Кабаевой

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, какие отношения его связывают с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике и бывшим депутатом Госдумы РФ Алиной Кабаевой.

гимнасткой.

Губерниев признался, что дружба с Кабаевой длится уже 20 лет, они «тесно общаются», но романтических отношений нет. Комментатор восторгается спортсменкой и ласково называет ее «Алиночкой». Он называет ее удивительнойспортсменкой и считает, что она как "была человеком достойным, так и продолжает им оставаться". Губерниев горд общением с Кабаевой. О личной жизни Кабаевой телеведущий не распространяется, так как считает, что это совершенно не его дело.