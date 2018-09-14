Первый в России спецкабинет для подростков с ВИЧ открыли в Иркутске

На шестом Байкальском форуме противодействия ВИЧ представили первый в России специализированный кабинет для детей и подростков, рожденных с этой болезнью. Средства на его оборудование собрали на благотворительном аукционе мягких игрушек, сообщает пресс-служба иркутского Центра СПИД.

– Здесь будут работать врачи и психологи. К сожалению, в нашем обществе до сих пор сохраняется нетерпимость в отношении ВИЧ и живущим с ним людям. В этих условиях, когда ребенок узнает, что у него в организме вирус иммунодефицита, это способно вызвать настоящий шок. Мы постарались создать место, где дети, подростки и их родители смогли бы восстановить душевное равновесие, – отметил эксперт. Об этом пишет Телеинформ.

Эксперты полагают, что этот проект поможет доказать, что у них получается наиболее эффективно бороться с болезнью.