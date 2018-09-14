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В Подольске мужчина убил свою бабушку
14 сентября 2018, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Подольске мужчина зарезал бабушку, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью. Происшествие зафиксировано у дома на Большой Серпуховской улице.
Мужчина в возрасте двадцати трех лет нанес своей бабушке в возрасте восьмидесяти лет колото-резаные ранения шеи, пишет сайт Подмосковье сегодня. Она умерла еще до приезда врачей.
Преступник был задержан, также возбуждено уголовное дело.
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