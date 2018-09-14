Онкологи не согласны со страшной статистикой смертности от рака

Как считают эксперты, большинство людей уходят из жизни от такой страшной болезни, как онкология. Однако в целом по стране число смертей от рака сократилось: в 2016 году было зафиксировано 198,9 случая на 100 тысяч человек, а в 2017 году — 194,2 случая.

На тему раковых заболеваний высказался руководитель онкологического направления клиники «Медси» Анатолий Махсон. Об этом сообщает Ридус.

- Так бывает, когда у человека диагностируют злокачественную опухоль, но заболевание протекает вялотекуще. А параллельно у того же больного развиваются, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания. Причиной смерти у такого человека может стать инфаркт, но врачи констатируют летальный исход от онкологических причин — хотя рак в таких случаях „опоздал“, - считает онколог.