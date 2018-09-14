Минздрав Крыма не рекомендует жителям Армянска сушить на улице вещи

В крымском Минздраве рассказали, как вести себя жителям северных районов Крыма во время ухудшения экологической обстановки, пишут "Аргументы недели-Крым".

По словам министра здравоохранения РК Александра ГОЛЕНКО, нельзя сушить вещи на открытых пространствах, а также использовать сразу то, что находилось ночью на улице.

«Потому как у нас были случаи, когда ребенка вытирали полотенцем и на коже появлялись аллергические реакции», – отметил он.

Кроме того, необходимо проветривать помещения и обрабатывать поверхности водой.

Он подчеркнул, что среди местного населения «случаев отравлений тяжелой степени нет». Что касается детей, то маленьким организмам сложнее выдерживать внешние воздействия наравне со взрослыми.

«Мы считаем, что дети не должны получать даже таких воздействий. Пока мы не знаем причину, концентрацию и пути избавления от этих причин, детям лучше быть на отдыхе», — отметил ГОЛЕНКО.

Ранее стало известно, что 14 сентября в Армянске введут режим чрезвычайной ситуации из-за превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Правоохранители проверят все версии химвыброса на севе Крыма, в том числе диверсию со стороны Украины.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.

После этого в ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянка превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».

Позже крымский премьер Сергей АКСЕНОВ заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» приостановил работу, а детей из Армянска решили вывезти в санатории.

В начале недели в Крыму прекратили проводить заседания оперативного штаба, так как в последнее время власти не фиксировали превышения концентрации загрязняющих веществ.