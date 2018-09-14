МНПЗ поднял черный факел над Капотней

Москва по праву может претендовать на звание одной из самых красивых и комфортных мировых столиц. За последние годы решены многочисленные проблемы мегаполиса - город стал чище, удобнее. Многие вредные предприятия выедены за черту города, что решило ряд экологических проблем столицы.

Но есть на карте Москвы черное пятно, где огромное ядовитое облако периодически накрывает густонаселенные районы.

Это Капотня, где действует монстр под названием Московский нефтеперерабатывающий завод.

Москвичи знают - Капотня это гиблое место.

80 лет назад, когда строился завод, район Капотня был за пределами Москвы. И строительство завода такого масштаба входило в приоритетную программу индустриализации Советского Союза. В стране развивалось автомобилестроение и нужен был бензин и вся продукция нефтепереработки. С тех пор изменилась географическая карта города. Капотня и близлежащие районы — Марьино и Люблино стали местами массовой жилищной застройки. И если в Марьино и Люблино москвичи,хоть и с большой опаской, но все-таки переселялись, учитывая развитую инфраструктуру и удобные социальные объекты, то Капотня по рейтингу риэлторов считается самым депрессивным районом Москвы, есть негласное утверждение, что жить в Капотне это как расплачиваться за грехи в прошлой жизни. И причина - пресловутый нефтеперерабатывающий завод, который нарушает своей деятельностью все экологические и эпидемиологические нормативы.

С 2010 года ОАО "Газпром нефть" становится основным акционером предприятия, активно берется за модернизацию производства, наращивает темпы развития предприятия по выпуску продуктов нефтепереработки и строительного битума. И так как является одним из крупнейших налогоплательщиков в городской бюджет, как-то не особо беспокоится об экологической безопасности своего производства. И воздух насыщается выбросами — диоксид азота, диоксид серы, бензин нефтяной малосернистый, фенол, формальдегид, взвешенные вещества, окись углерода, бензола, аммиака и сероводорода. Все перечисленные вещества — не плод разбушевавшейся фантазии автора и не страшилка для народа — это черная действительность, которая не просто мешает жителям трех районов, а медленно убивает их.

За последние несколько лет участились выбросы в атмосферу. И это не голословное утверждение. В распоряжении редакции имеются официальные ответы из контролирующих, компетентных органов, которые занимаются соблюдением экологической безопасности в нашем городе. С августа 2012 года по август 2015 года в отношении ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" со стороны природоохранных контролирующих органов составлено 45 протоколов об административном правонарушении в части загрязнения окружающей среды, вынесено 30 постановлений о назначении наказаний руководству предприятия, выдано 24 предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований. Это официальные, подтвержденные документально ответы из Роспотребнадзора. Сколько на самом деле есть еще предписаний, штрафов и протоколов - можно только догадываться, так как не в интересах руководства завода афишировать свои грехи. На запросы жителей районов и их законные требования устранить экологически опасную угрозу их жизням, руководство завода в позитивном ключе рапортовало, что производится масштабная реконструкция завода и скоро воздух будет чистейшим, как в хвойном лесу. На сайте завода весьма красочно расписаны радужные перспективы модернизации, в том числе и о стабилизации экологической безопасности для окружающей среды. Обещания так и остались обещаниями.

17 мая 2017 года вся Москва с изумлением принюхивалась к зловонному запаху, который распространялся по всему городу. И это попахивал, попыхивал и распространял зловоние завод в Капотне. Выброс сероводорода на этот раз превысил предельно- допустимую концентрацию в 51,4 раза. А этот факт прямого посягательства, по меньшей мере, на здоровье жителей мегаполиса, уже не могли скрыть власти. 26 мая 2017 на Невском международном экологическом конгрессе, на встрече с журналистами министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что первопричиной зловония, которое накрыло город, стал выброс на заводе в Капотне диоксида серы, который превысил все допустимые нормы. Да и руководство завода подтвердило, что произошел неконтролируемый выброс. Это как? По чьей-то халатности жители города находятся под угрозой техногенной и экологической катастрофы? Конечно, было заведено уголовное дело. Завод был оштрафован на один миллиард четыреста миллионов рублей. Но тут есть одна тонкость — такая же сумма была выделена заводу на модернизацию производства. То есть сам завод особых убытков не понес. А жители? Да разве надо думать о тех, кто там живет? Серьезный бизнес живет по своим законам и ему недосуг думать о жителях района. Само руководство завода не живет в Капотне. А лес рубят - щепки летят, на современный лад - бабки рубят - не до людей…

Только вот жители трех районов не собираются сдаваться и не мирятся с экологически грязным предприятием. Они организовали инициативную группу. куда вошли активные жители района - Алексей Мазур, Ирина Пархоменко и многие другие. Все они стали отстаивать не только свое здоровье, а и свою жизнь. На их многолетние и многочисленные запросы, законные требования о приостановке производства и полной реконструкции завода, власти либо хранят молчание, либо дают расплывчатые ответы. Невозможно узнать статистику заболеваний в этих районах. Но по наблюдениям самих жителей районов — ситуация с заболеваниями удручающая. Это бронхо-легочные заболевания, онкологические, сердечно-сосудистые и болезни опорно-двигательного аппарата. Можно отнести это на привычные заболевания жителей мегаполиса, но статистика и динамика заболеваний в этих трех районах, по мнению независимых экспертов, превышает обычную статистику в районах нашего города. Официальных данных от органов здравоохранения на запросы жителей этих районов предоставлено не было. И этот факт заставляет задуматься о сокрытии истинной картины по здоровью, а точнее по нездоровью населения районов.

Инициативная группа жителей районов решила подать коллективный иск с беспрецедентным требованием о прекращении деятельности завода "Газпромнефть-МНПЗ" осуществляемой им с нарушением законодательства РФ в области охраны окружающей среды и возмещении морального вреда в Арбитражный суд города Москвы, опираясь на норму юридического права ст.34 Федерального закона «Об охране окружающей среды», так как на все обращения жителей района в адрес руководства завода ими не было получено ни одного ответа.

23 августа в Арбитражном суде г.Москвы состоялось предварительное слушание по данному делу. Автор статьи присутствовала на данном заседании. Поразило агрессивное и откровенно враждебное отношение представителей завода, которые не сочли нужным представиться, к представителям многочисленных жителей района, которые подписали исковое заявление.

Суд продолжался не более пятнадцати минут. Невнятная речь представителя завода - молодой девушки была крайне неубедительна и едва слышна. А представитель от населения района была основательной и аргументированной. Но несмотря на то, что иск коллективный и он от жителей трех районов, а стало быть от народа, который по Конституции Российской Федерации является главным в нашей стране, исковое заявление было отклонено. Занавес…

Стоит один отметить один интересный факт - заседание 23 августа это не первое заседание суда. Суды в отношении МНПЗ в Капотне проходят с завидной регулярностью. Но наказание по фактам нарушения законодательства Российской Федерации в части природоохранной деятельности заводом, судами выносятся весьма лояльные - штрафы, что для нефтеперерабатывающего завода - несущественны. Можно предположить, что судьи опасаются выносить кардинальное решение о приостановке деятельности угарного, в прямом значении этого слова - предприятии. А уж совсем закрыть - об этом наше правосудие и помыслить боится - вдруг гнев сильных мира сего обрушится на голову судьи и тогда - прощай, мантия! Это в лучшем случае....

Возникает законный вопрос к правосудию: чьи интересы важней - жителей города, которые страдают от губительной работы завода или огромного предприятия, которое, невзирая на многочисленные штрафы, предписания и протоколы о нарушениях законодательства РФ в рамках соблюдения охраны природы и здоровья населения? Это указание сверху - не мешать работе экологически грязного предприятия, которое входит в "солидное и уважаемое" объединение, которое дает высокий доход в бюджет, и к тому же неплохо кормит своих руководителей? Или это страх судей, что если что-то сделать по совести и социальной ответственности перед жителями города, или быть уволенными из судейской системы?

К проблеме работы завода и защиты жителей районов Капотни, Марьино, Люблино и защите их законных интересов на экологическую безопасность и здоровье подключился Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности. Для ряда общественных организаций важна социальная ответственность за жизнь и здоровье жителей города, а не высокие доходы в бюджет ценой жизни людей.

А черный факел Капотни продолжает гореть не только над Москвой, но и в душах владельцев высокоприбыльного предприятия.

"АН" внимательно следит за ситуацией, где противостояние и борьба жителей трех районов с огнедышащим монстром под названием "Газпромнефть-МНПЗ" продолжается. В 2017 году в еженедельнике "Аргументы недели" была опубликована статья "Спасение задыхающихся в руках самих задыхающихся", которая получила широкий общественный резонанс. Но реакции руководства завода редакция "АН" так и не дождалась.

Беспокойство за здоровье москвичей, которое явно находится под угрозой экологической и техногенной катастрофы со стороны нефтеперерабатывающего завода в Капотне, не может заставить пройти мимо этого противостояния. Инициативная группа жителей района, общественные организации и еженедельник "Аргументы недели" предлагают руководству завода принять участие в открытой дискуссии и прокомментировать факты, изложенные в статье.

Для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино еженедельник "АН" организовал горячую линию по телефону +7 (495) 981-68-31. Ждем звонков с мнениями, предложениями, выводами от населения этих районов. Звонки будут приниматься с 17 сентября по рабочим дням с 10.00 до 18.00. Вместе с вами мы будем мониторить ситуацию по экологической обстановке, делать анализ по изменениям с выбросами нефтеперерабатывающего завода и по всем собранным материалам опубликовать следующую статью, с учетом новых материалов, полученных не от администрации завода, а от задыхающихся жителей трех районов столицы.

"Молчать нельзя говорить" - где поставить запятую, уважаемые руководители МНПЗ, решайте!



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