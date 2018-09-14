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Россия может потерять 2,5 млн га ценных лесов в ближайшие пять лет
14 сентября 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшие пять лет Россия потеряет 2,5 миллиона гектаров ценных лесов, если связанный с лесным фондом национальный проект будет реализован без изменений, заявил директор Всемирного фонда дикой природы России Игорь Честин.
«Если этот национальный проект будет принят к исполнению без изменений, то в ближайшие пять лет Россия потеряет 2,5 миллиона гектаров наиболее ценных малонарушенных лесов», - заявил директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин.
В своем нынешнем виде национальный проект предполагает только восстановление лесов. Но за зелеными насаждениями нужен еще и уход. Также необходимо одновременно заниматься и сохранением наиболее ценных естественных лесов, пояснил он.
«Для формирования экономически ценных древостоев критически важно проведение ухода за лесами. В нынешней редакции нацпроект не способствует формированию экономически ценных насаждений в уже освоенных лесах. Он лишь стимулирует дальнейшее освоение малонарушенных территорий», - цитирует Честина RT.
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