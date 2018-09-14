АО «Колос»: долгий путь к справедливости

Хлеборобы из станицы Нововеличковской Краснодарского края наконец дождались справедливого судебного решения…

На днях из Динского района Краснодарского края пришли две обнадеживающие новости, имеющие непосредственное отношение к судьбе АО «Колос» и многих жителей Нововеличковской, пайщиков земли, пострадавших от действий представителей АО «Воронцовское». Вести эти добрые для тех, кто практически пять лет боролся с произволом и беззаконием дельцов, возомнивших себя хозяевами на не принадлежащей им земле. Речь идет о судебном решении Динского районного суда (принятом по второму кругу), подтвердившем права простых пайщиков, и о предъявлении наконец обвинения бывшему должностному лицу, который грубо нарушил закон в интересах бизнесменов, которые поставили себе цель захватить землю пайщиков предприятия «Колос».

О том, как в результате превышения должностных обязанностей одним местным чиновником были грубо нарушены права более пятисот простых жителей станицы Нововеличковской и поставлено на грань выживания крупное градообразующее сельхозпредприятие, мы писали не раз.

Освещала газета и ход судебных разбирательств, связанных с незаконным оформлением в аренду земель АО «Воронцовское» в Динском районе, и подробности уголовного расследования в отношении С. Петрова, представителя местной администрации, организовавшего неверные результаты общего собрания пайщиков земельных участков в границах СПК «Колос» от 1 ноября 2013 года, которое-то на самом деле и не было проведено, а вернее, было распущено прежним главой станицы, чему в качестве доказательств есть письменные доказательства и видеозаписи.

Уголовное дело в отношениибывшего чиновника Нововеличковской администрации Сергея Петрова было возбуждено год назад по требованию прокурора Краснодарского края Сергея Табельского Следственным комитетом по Краснодарскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). Затем дело было передано в Ростов. И вот теперь, после тщательного расследования, сотрудники Седьмого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ предъявили Петрову обвинение (следователь переквалифицировал статью обвинения), и ему может грозить лишение свободы. Очевидно, следователи, досконально и принципиально разбираясь в деле, выявили целый клубок коррупционных связей и вышли на лиц, причастных к рейдерским захватам земли… Сами же нововеличковцы считают, что в их бедах виноваты представители фирмы АО «Воронцовское» (в том числе и ее теневой хозяин — некто Тарасенко, которому незаконно был передан крупный земельный массив в долгосрочную аренду с помощью сфальсифицированных документов о якобы проведенном собрании участников общедолевой собственности, неправосудных судебных решений).

Во время расследования уголовного дела в отношении Петрова всплыли факты злоупотреблений и вымогательства со стороны отдельных представителей силовых структур. К Председателю СК России Александру Бастрыкину обратился бывший акционер АО «Воронцовское» Олег Кирьян, который сообщил о том, что путем угроз физической расправой и возбуждения уголовных дел конкретное должностное лицо отобрало у него весь бизнес, оформив на своих родственников и сослуживцев. Потерпевший рассказал, кто, по его сведениям, также был организатором преступления по отношению к СПК «Колос», приведшего к тяжелейшим последствиям для хозяйства…

Понадобились колоссальные усилия, в том числе и суперпрофессионалов от юриспруденции, а защищать интересы простых жителей Нововеличковской взялся известный московский адвокат Шота Горгадзе, чтобы повернуть судебный маховик вспять и шаг за шагом добиваться справедливости и конкретных действий от правоохранительных органов в соответствии с законом. По мнению Шоты Горгадзе, на сегодняшний день собраны исчерпывающие доказательства того, что рейдерская схема по захвату собственности была реализована в несколько этапов, в ней было задействовано значительное количество исполнителей, четко распределивших между собой роли, и это явно свидетельствует о тщательной подготовке преступлений. Органам прокуратуры и следствия потерпевшие и их законные представители предоставили исчерпывающие данные об этом. В интервью нашей газете в начале этого года адвокат Шота Горгадзе выразил уверенность, чтодело Петрова обязательно дойдет до обвинительного приговора. Ну, что ж, как говорится, всё именно об этом сейчас и свидетельствует.

Стоит вспомнить, что рейдерские действия в отношении СПК «Колос» (теперь акционерное общество) начались в 2013 году. Немало поспособствовал им бывший сотрудник Нововеличковской сельской администрации Сергей Петров, который в угоду АО «Воронцовское» создал документы общего собрания дольщиков земли, которое не проводилось в действительности, чем и обеспечил передачу крупного земельного массива в долгосрочную аренду рейдерам. Петров, считают нововеличковцы, не пустил людей на собрание, чтобы помешать пайщикам распорядиться своей собственностью именно так, как они хотели, а не так, как этого желали «воронцовские». Когда возмущение собственников паев, которым Петров незаконно отказал в регистрации, достигло во время собрания критического предела, по настоятельному требованию сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок, глава сельского поселения Геннадий Черныш прекратил мероприятие на стадии регистрации его участников. Доверяя власти, собственники разошлись. Через несколько дней глава администрации Черныш выдал участникам собрания справку с гербовой печатью о том, что оно не состоялось.

Изумлению и возмущению людей не было предела, когда через месяц они узнали, что сотрудник администрации Петров втайне изготовил протокол якобы состоявшегося собрания собственников, якобы большинством голосов проголосовавших за долгосрочную аренду в пользу ОАО «Воронцовское». Изготовленный подметным способом документ оказался в руках горе-юристов, которые обеспечили регистрацию договора аренды с ОАО «Воронцовское» в Динском отделе Росреестра по краю.

В 2014 году Динской районный суд объективно разобрался в этой афере и признал собрание в пользу воронцовских недействительным. Иск в районный суд подали собственники земельных долей, решившие оспорить незаконность решений пресловутого собрания 1 ноября 2013 года, затем к выдвинутым требованиям присоединились и другие дольщики. Но почему-то коллегия по административным делам краевого суда встала на сторону Петрова и АО «Воронцовское», отменив решение первой инстанции.

Несколько лет собственники земельных долей, заместитель директора СПК «Колос» Петр Стародуб обивали пороги различных властных инстанций, пытаясь доказать нелегитимность действий представителей чиновника и его связей из АО «Воронцовское», но никакой реакции долгое время не было… А ведь результатом сомнительных схем, построенных на обмане суда и фальсификации доказательств, стали решения судейских коллегий по административным делам Краснодарского краевого суда, через которые пайщики СПК «Колос» были лишены своего права распоряжаться принадлежащей им землей, а кооператив «Колос» — работать на арендованной земле. Судейские ошибки обошлись очень дорого хлеборобам, подтверждает Петр Стародуб. Был захвачен рейдерским путем урожай «Колоса» на 150 миллионов рублей, вследствие чего было уничтожено всё молочное поголовье, разрушены сотни подсобных хозяйств в Нововеличковской и соседних населенных пунктах. Всё это творилось на виду у органов прокуратуры, местной и краевой власти, которые разводили руками: мол, суд так решил. Более того, через коррумпированных силовиков было сфабриковано несколько уголовных дел, в том числе в отношении председателя кооператива Николая Стародуба. Предпринимались самые разные попытки запугать людей и заставить их отказаться от борьбы за свои права. Надо отдать должное уголовной коллегии Краснодарского краевого суда и прокурору края Сергею Табельскому, которые разобрались в сфабрикованных обвинениях и признали уголовные дела незаконными.

К счастью, президиум краевого суда под председательством Александра Чернова в начале 2017 года все-таки исправил «ошибки» своих коллег, приняв во внимание мнения и доводы около ста лиц, подателей кассационной жалобы, которых изначально даже не уведомили об имеющем место быть судебном разбирательстве, затрагивающем их интересы. Дела «Колоса» ушли на новое рассмотрение в первую инстанцию. В конце 2017 года в Динском районном суде было вынесено знаковое для кубанских аграриев решение, касающееся восстановления прав на землю пайщиков СПК «Колос» (теперь АО). Собрание собственников 2009 года, на котором было принято решение о выделе ряда земельных участков, во второй раз было признано законным, а иск оппонентов был отклонен. Но снова подставное лицо от АО «Воронцовское» — некто Пивовар — обратилось с жалобой в суд, требуя признать судебное решение, восстановившее собственников в их правах, незаконным. Его претензии были признаны необоснованными как в первой, так и в апелляционной инстанциях. Наконец, после рассмотрения дела о законности решений о выделе земельных участков ряда собственников земельных долей в границах СПК «Колос» в Динском районном суде после приостановки было возобновлено рассмотрение дела о собрании собственников земли в границах СПК «Колос» от 1 ноября 2013 года. Судья Николаева принципиально и досконально разбиралась во всех его нюансах. Были уведомлены и приглашены к участию все заинтересованные лица. А это ни много ни мало более четырехсот человек. И в этот раз, как и в первый, собрание 1 ноября 2013 года было признано незаконным. Решение, вынесенное судьей Динского районного суда Николаевой, теперь уже точно должно устоять и в апелляционной инстанции! Ведь на руках у Фемиды, как говорится, все доводы законности требований собственников земли и представителей АО «Колос»!

Конечно, хочется сказать, что самое сложное время для нововеличковцев, представителей АО «Колос», уже позади. Но предстоит еще многое, ведь АО «Воронцовское» не отдаст так просто землю, которая принесла ему уже немалую прибыль. Хочется надеяться, что следствие доведет до логического завершения начатое масштабное расследование и понесут наказание согласно букве закона все виновные в рейдерстве и попрании прав других людей лица.

Из первых уст

Шота Горгадзе: «Эта история послужит уроком рейдерам»

Буквально вчера адвокат Шота Олегович Горгадзе дал нашей газете интервью, в котором в истории о противостоянии АО «Колос», жителей Нововеличковской и воронцовских откровенно назвал все вещи своими именами.

— Шота Олегович, можно ли считать, что недавнее решение Динского районного суда Краснодарского края о признании нелегитимным собрания пайщиков СПК «Колос» от 1 ноября 2013 года (второй круг рассмотрения) в какой-то мере является подведением черты под длительными судебными коллизиями между АО «Колос» и АО «Воронцовское»?

— Суд наконец поставил точку в этом затянувшемся споре. Справедливость восторжествовала, права фермеров СПК «Колос» были восстановлены. Участвуя в этом судебном деле, не могу умолчать о тех злоупотреблениях правом и препонах со стороны процессуального оппонента, с которыми нам постоянно приходилось сталкиваться. Делалось всё, чтобы затянуть процесс и не дать восторжествовать справедливости. Но суд и вышестоящая инстанция проявили профессионализм и принципиальность, благодаря которым права людей были защищены.

Надеюсь, эта история послужит уроком тем рейдерам, которые пытаются плевать на закон, а также вселит веру в справедливость в сердца тех, кто борется с беззаконием и попытками «решить вопрос» тех, кто не желает использовать законные методы защиты своих интересов.

— На днях стало известно о предъявлении обвинения бывшему чиновнику Нововеличковской администрации Петрову, который незаконно отказал многим пайщикам в регистрации на данном собрании, а затем фактически сфабриковал протокол якобы состоявшегося мероприятия. Можно ли говорить в данном случае о том, что правосудие расставляет все точки над i и дает большую надежду жителям Нововеличковской на восстановление справедливости, наказание тех, по чьей вине были нарушены их конституционные права?

— Есть такая поговорка: сколько веревке ни виться... Времена неприкосновенных давно ушли в прошлое, поэтому всем, кто преступает закон, рано или поздно придется ответить за свои деяния. Особенно тем, кто, будучи наделенным властными полномочиями, использовал эти полномочия не в интересах правды, а в целях покровительства рейдерам и собственного обогащения.