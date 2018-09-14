Константинопольские экзархи уже прибыли на Украину

Сегодня на открытии внеочередного заседания Священного Синода патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что экзархи, назначенные Константинопольским патриархатом, уже прибыли на Украину.

Архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады, решением Константинопольского патриархата назначенные экзархами на Украину «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви», уже прибыли на место назначения и приступили к работе, сообщил сегодня предстоятель РПЦ, открыв внеочередное заседание Священного Синода.

Патриарх сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине со смутой 1920-х годов, и призвал «мужественно и четко» отстаивать церковный канон, как это в свое время сделал патриарх Тихон.

С резким осуждением действий Константинопольского патриархата выступил также и патриарх Киевский и всея Украины Онуфрий.

«Это действие Константинопольской церкви является неканоническим. Она не имеет права присылать в нашу независимую церковь своих легатов. Она не имеет ни морального, ни канонического права вмешиваться в дела Украины», - заявил он в своем выступлении на заседании Священного Синода.

Назначение Константинопольским патриархатом экзархов на Украину является грубейшим нарушением церковных канонов, сообщает РИА Новости.