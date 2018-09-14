Эксперт рассказал, что в России увольняют в любом возрасте
14 сентября 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт по трудовому праву, а также инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Ярошенкова прокомментировала законопроект, касающийся необоснованного увольнения людей предпенсионного возраста.
«Увольняют у нас в любом возрасте, принуждая писать заявление по собственному желанию. Изъявлял ли человек добрую волю в этот момент или его каким-то образом заставили написать заявление, он должен доказывать в суде. Если он захочет и сможет это доказать, если будет установлено, что его на самом деле вынудили, тогда можно и применить потом этот штраф. Остальные статьи увольнения - в связи с сокращением штата, например, - абсолютно к каждому сотруднику применяться могут. Так и молодой человек может сказать, что его заставили уйти по собственному желанию», - рассказал специалист.
Также, по ее мнению, сперва нужно понять, по какой неправомерной статье уволили человека. Об этом сообщает ОТР.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес