В Реутове были задержаны живодеры

В СМИ появилась информация о задержании живодеров из Реутова. Они издевались над животными, а также угрожали расправой зоозащитникам.

«Моим друзьям из зоозащиты действительно приходили на почту ужасные фотографии и видео с изуродованными животными. Все это сопровождалось угрозами в адрес моих друзей, которых они обещали убить», – отметила зоозащитница. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Ранее уже рассказывалось про угрозы в адрес зоозащитников из Московской области. Так, в социальные сети приходили письма с фото и видео материалы истерзанных животных.