В Реутове были задержаны живодеры
14 сентября 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о задержании живодеров из Реутова. Они издевались над животными, а также угрожали расправой зоозащитникам.
«Моим друзьям из зоозащиты действительно приходили на почту ужасные фотографии и видео с изуродованными животными. Все это сопровождалось угрозами в адрес моих друзей, которых они обещали убить», – отметила зоозащитница. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
Ранее уже рассказывалось про угрозы в адрес зоозащитников из Московской области. Так, в социальные сети приходили письма с фото и видео материалы истерзанных животных.
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