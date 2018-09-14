Вынесен приговор бизнесмену за ДТП с автобусом, который упал в Черное море

Индивидуальному предпринимателю Юрию ВЕЧЕРАДЗЕ вынесли приговор за происшествие с автобусом, который опрокинулся в акваторию Черного моря в районе морского порта «Тамань» в Краснодарском крае, пишут «Аргументы недели-Крым».

Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Напомним, что в результате трагедии погиб 21 человек и еще 30 получили разные травмы.

Установлено, что с 15 по 25 августа предприниматель нарушил условия договора о перевозке работников предприятия, заключенного с ЗАО «Таманьнефтегаз», и требования действующих федеральных законов и нормативно-правовых актов, оказывая услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

ВЕЧЕРАДЗЕ выпустил автобус под управлением водителя Карапета МИКАЕЛЯНА без опыта управления этим транспортом. Не был проведен обязательный техосмотр автобуса, не был обучен, не прошел стажировку и медосмотр водитель. Также предприниматель не провел предрейсовый инструктаж о маршруте, условиях и режимах следования автобуса.

В результате 25 августа в 7:50 МИКАЕЛЯН, перевозя рабочих ООО «Интерстрой» к месту выполнения работ, допустил движение автобуса с крутого спуска на нейтральной скорости. Из-за этого транспортное средство набрало скорость свыше 50 километров в час, а в силу перегрева тормозных колодок груженого транспортного средства тормозная система отказала в работоспособности. Водитель потерял контроль над автобусом, выехал на строящийся причал и опрокинулся в акваторию Черного моря.

ВЕЧЕРАДЗЕ приговорили к 7 года и 8 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее водителя МИКАЕЛЯНА приговорили к 4,5 годам.