Фонд «Навстречу переменам» объявил 8 полуфиналистов

Восемь полуфиналистов со всего Урала из 300 заявок — именно столько отобрали специалисты компании Tele2 в рамках IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам».

Идеи посвящены поддержке семей с детьми с особенностями развития и созданию для них дополнительных возможностей, а также активной и здоровой жизни и профориентации молодежи.

Авторы 50 предварительно отобранных идей отправятся учиться, а затем предложат конкурсной комиссии свои наработки. Из них выберут 10 лучших,а в финале пять самых достойных получат гранты на реализацию своих предложений. Они получат от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

Немаловажно, что за 16 лет сотрудничества компании Tele2 и Фонда была улучшена жизнь более 350 тысяч ребятишек.