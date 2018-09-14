На Южном Урале стартует конкурс на лучших проект двора
14 сентября 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Лучшим проектам благоустройства двора будут вручены губернаторские гранты. Конкурс объявит куратор, которым Борис Дубровский назначил Владимира Бурматова, уже в эту субботу, 15 сентября.
Депутат госдумы Владимир Бурматов встретится с жителями Тракторозаводского района для того, чтобы обсудить их проблемы в благоустройстве. Они встретятся во дворе, который существенно преобразился уже этим летом — на месте пустыря теперь красуются новенькие игровые и спортивные площадки, разбиты клумбы, вымощены дорожки, установлены лавочки и урны. Именно здесь парламентарий объявит старт состязания.
- Борис Дубровский поддержал идею провести конкурс проектов среди муниципалитетов, который нацелен на поиск и применение лучших практик в благоустройстве, - отметил он. - У муниципалитетов есть интересные предложения, у многих - уже даже готовы проекты. Важно поддержать такие инициативы и нарастить объемы финансирования.
Деньги будут выделены лучшим проектам уже в следующем году. Парламентарий подчеркнул, что благодаря такой помощи муниципалитеты смогут утроить получаемые на благоустройство суммы.
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