Анатолий Литовченко рассказал, как нужно менять медпомощь на селе

Мало врачей, до городской больницы доехать неудобно, скорая едет по часу, а ремонт в больнице зависит от решения министра — с такими проблемами нынче сталкиваются все жители села. Для того, чтобы изменить ситуацию, депутат Госдумы Анатолий Литовченко вместе с главой региона Борисом Дубровским пообщались с главами муниципалитетов на заседание Палаты сельских поселений.

Два месяца назад глава региона назвал доступность медицины «важным маркером состояния здравоохранения и ключевым условием повышения качества жизни южноуральцев». За это время был проведен анализ ключевых проблем здравоохранения на селе. Оказалось, что скорая помощь не всегда бывает скорой, а в городскую или областную больницы на муниципальном транспорте доехать очень сложно. Кроме того, ремонт больницы сейчас проводится только по указанию областных чиновников — имущество передано в региональный бюджет. Это значит, что для замены протекающей крыши нужно организовать письма вплоть до министра.

- Кроме того, появилась очередь к узким специалистам — финансирование стало хромать, - отметил парламентарий. - Причина – значительное сокращение коек дневного стационара, в отдельных случаях в 4-5 раз. Наше предложение — вернуть объем медпомощи.