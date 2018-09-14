В Подмосковье у девушки обнаружили героин
14 сентября 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
У 29-летней жительницы подмосковной Балашихи полицейские обнаружили полтора десятка свертков героина, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Девушку остановили у дома на Советской улице. У нее было 15 свертков с героином общим весом более 24 граммов, пишет сайт Подмосковье сегодня.
Ее посадили под стражу.
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