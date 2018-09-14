В Подмосковье у девушки обнаружили героин

У 29-летней жительницы подмосковной Балашихи полицейские обнаружили полтора десятка свертков героина, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Девушку остановили у дома на Советской улице. У нее было 15 свертков с героином общим весом более 24 граммов, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Ее посадили под стражу.