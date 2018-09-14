Зять честного депутата

Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским деньгам», организации схем их хищения, вывода их из страны и последующей легализации в лондонском Сити, главная клиентура – оборонные предприятия, подрядчики Газпрома и “шахтеры”. Сам он при случае представляется собственником ряда ювелирных компаний. Гражданин Великобритании по Лондону он передвигается на Bentley, гражданин Кипра в Лимассоле ездит на Rolls-Royce, в воздушном пространстве предпочитает передвигаться только на частных самолетах. Прописан в Санкт-Петербурге, где старается не появляться: все-таки несколько уголовных дел, в которых он фигурирует вместе с влиятельным тестем – не шутка.

Совсем недавно имена Дмитрия Цветкова и его тестя Рината Хайрова - ныне депутат Госдумы, член комитета ГД по обороне – всплыли в СМИ в связи тремя уголовными делами. Следственный комитет разбирается как 490 млн. рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в оффшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило.

В ходе следствия выяснилось, что иностранной частью проекта занимался гражданин Великобритании Цветков. И вот ведь странное дело: депутату быть иностранным гражданином нельзя. Но члену Комитета по обороне, можно иметь зятя и дочь, получивших гражданство в Соединенном Королевстве еще, когда Хайров служил в Минобороны. Такой вот загадочный патриотизм…

Он становится еще загадочнее, если иметь в виду, что Цветков последние годы являлся теневым банкиром и лицом, ответственным за принятие частных теневых капиталов из России в Великобританию. Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, например Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой».

Следователям, конечно, предстоит еще разобраться с пропавшими бюджетными деньгами с казанского НПО. Но в целом картина довольно понятна: тесть контролирует расходы бюджета на оборону, а зять осваивает и прячет их в Лондоне или Лимассоле.

Когда Рината Хайрова спросили откуда у его дочери особняк на юге графства Суррей, а также квартира в Лондоне общей стоимостью £32 млн, то есть 2,8 млрд рублей, он заявил что не имеет к этому ни какого отношения.

«Моя дочка уже взрослый человек. У нее муж — бизнесмен, есть двое детей. После школы она вышла замуж и затем окончила университет в Лондоне. Они сейчас там живут своей жизнью. Что касается намеков в статье на мои доходы, то все мои доходы задекларированы. Я и когда в налоговой работал, свои доходы декларировал, и когда шел на выборы в Госдуму, и когда стал депутатом. Мои доходы тысячу раз проверяли — и никаких претензий не было. Я настолько публичный и настолько прозрачный, что никаких вопросов ко мне быть не может», - процитировало депутата казанское издание «БИЗНЕС Online».









Ринат Хайров с дочерьми Эльсиной, Алиной и Ольгой

Примечательно, что до брака с Эльсиной Хайровой о крупном бизнесмене Дмитрии Цветкове ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в Казани не слышали. Он и сам не называет сколь-нибудь крупных активов, которые позволили бы ему получить доходы достаточные для покупки особняка в Британии. А весь его бизнес за рубежом либо фикция, либо, как считают, прикрытие капиталов влиятельного татарского клана во главе с тестем Цветкова.

Показательно, что британская пресса отмечает, что единственной владелицей обоих объектов недвижимости является неработающая мать двоих детей Эльсина Хайрова, которая по данным DailyMail получила кредит на покупки в частном швейцарском банке EFG. В ходе дискуссии об этой собственности выяснилось, что безработная Эльсина владеет еще и Villa Elsina за 6 млн евро на Кипре, где семья отдыхает от промозглого Лондона.

Журналисты издания намекают на сомнительное происхождение денег татарской «принцессы». А читатели, не особо разбираясь, кто, таким образом,отмывает деньги – папа или муж Эльсины, возмущены тем, что правительство Великобритании не выполняет обещания перестать быть прачечной для грязных российских денег. Стоит отметить что сама Эльсина в истории с выводом полумиллиарда из казанского ОКБ им. Симонова являлась директором «Хегир Адвайзори Лимитед», которая получала данные средства, а следовательно и должна была одобрять данную сделку, а сам Дмитрий Цветков подписывал документы по доверенности. Вот и вам и семейный бизнес для покупки недвижимости за границей… Изначально сам директор предприятия Александр Гомзин был предан идеям разработки передового беспилотника, но попав под влияние этой семьи и сам стал мошенником и обвиняемым по нескольким уголовным делам.

Кстати, планы правительства Великобритании навести порядок с криминальными деньгами из России, возможно, и привели к тому, что в некоторых уголовных делах Дмитрий Цветков теперь фигурирует один, без тестя. Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к прежнему бизнесу, на котором специализировался до свадьбы с «принцессой». В уголовном деле – это проходит под статьей «мошенничество», но как выразилось одно издание: «коммерческая деятельность Цветкова до женитьбы заключалась в том, что он выискивал богатых людей, «присасывался» к ним и пытался от этой дружбы организовать «дивиденды».В общем, что-то среднее между содержанкой и приживалкой, только еще и с криминальным уклоном.

Одной из таких историй, которая всколыхнула британскую общественность и правозащитные организации был эпизод с Шахтой Грамотеинская, котрую «бизнесмен» Александр Щукин «отжал» у британской инвестиционной компании. Наш герой появляется на стадии переговоров по урегулированию претензий последней в Англии и за границей к бенефициарам истории. Действует он как всегда нагло и по правилам «Бандитского Петербурга» - жертву надо сразу запугать и загнать в угол. Цветков, прикрываясь высокими покровителями и будущими неприятностями, настойчиво рекомендует бывшим владельцам шахты не вступать в конфронтацию. Но что более интересно, оказывая привычные услуги по выводу зятю Щукина – Ильдару Узбекову (о чем подробно описано в видео), Цветков предложил и посодействовал последнему, через своих «покровителей», в заключении под домашний арест авторитетного тестя, который, по слухам, жуть как унижал всех своих сотрудников и зятя, в том числе. Будучи человеком очень скупым и старающимся не выпячивать свое богатсво, Щукин был прописан в однокомнатной квартире в Новосибирске, где и по сей день уже который год пребывает под домашним арестом, организованным Цветковым и Узбековым

Как это выглядит, испытал на себе Калининградский бизнесмен Алексей Стрелецкий, которому рекомендовали Цветкова, как серьезного бизнесмена.

Проблема Стрелецкого оказалась в том, что при банкротстве банка «Траст» у него «зависли» $20 млн. Вернуть деньги в рамках установленных процедур не получалось, либо требовало длительного времени. Цветков похвастался своими знакомствами среди нужных людей и пообещал за процент от суммы поспособствовать возвращению денег.

Но, для начала солидный бизнесмен, уверенный в успехе попросил задаток на расходы. Всего, как потом напишет Стрелецкий в заявлении в полицию Лимассола, он сделал «10 платежей, в том числе 9 платежей непосредственно Дмитрию Цветкову и одну выплату в размере 30 000 фунтов стерлингов компании, на которую Дмитрий Цветков указал мне, сказав, что я должен заплатить и что она принадлежит некоему Максу Скачко - человеку, которого он хотел использовать в Лондоне, чтобы получить информацию. Впоследствии, я узнал, что Макс Скачко был личным бухгалтером Дмитрия Цветкова». А человеком, познакомившим его с Цветковым и соответсвенно его подельником он обозначил Эдиева Шамиля Саид-Алиевич.









Алексей Стрелецкий

За полгода Цветков потребовал и получил на расходы в разных валютах сумму эквивалентную 1 200 000 долларов США. Ни обещанного результата, ни отчета о расходах Стрелецкий, так и не получил. Но развод этим не ограничился.

Первая встреча Стрелецкого с Цветковым состоялась в офисе последнего на территории морского порта Лимассола. И как сказано в заявлению Стрелецкого уже в заявлении в полицию в России, Цветков заявил, что владеет этим портом. При этом Цветков представился еще и профессиональным юристом и сообщил, что специализируется на коммерческих спорах. Он заявлял, что заработал достаточно во время своей практики ведения коммерческих споров в качестве юриста, и сейчас является владельцем компании, продающей алмазы, а также владеет акциями во многих иностранных компаниях.

Как описывает свои впечатления сам Стрелецкий у него и в мыслях не было, что перед ним обычный мошенник. А Цветков параллельно с «консультированием» Стрелецкого по банковскому бизнесу уговаривает его еще и сделать инвестиции в крупнокаратный бриллиант и партию бриллиантовых часов за 3 млн долларов.

Позже Стрелецкий выяснит, что камень к этому времени уже был оправлен и в кольце за пару миллионов долларов продан другому «клиенту». Бриллиантовые часы также «испаряются». При этом выясняется, что к фирме Graff и ряду других ювелирных компаний, совладельцем которых Цветков представляется, он не имеет ни какого отношения.

Угроза уголовных дел возбужденных по фактам мошенничества на Кипре и в России, а также перспектива уголовных разбирательств в Великобритании и Швейцарии вынуждает Цветкова идти на переговоры о возврате денег Стрелецкому. Причем, из переписки «партнеров» видно, что конфликт решался на более высоком уровне. Считается, что гарантом возврата денег со стороны Цветкова выступил его тесть, которому, очевидно, совсем не улыбалось, чтобы требования Стрелецкого по долгам Цветкова были обращены на имущество семьи и клана Хайровых на Кипре и в Лондоне.

Но несмотря на столь весомые гарантии, Цветков и после достигнутых договоренностей пытался увильнуть от их выполнения.

В результате, потеряв в «Трасте» $20 млн, вместо того, чтобы их вернуть, Стрелецкий на общении с Цветковым потерял еще $7,5млн.. Такой вот «честный бизнес» честного бизнесмена - зятя честного депутата.

Часть денег Стрелецкому все же были возвращены, на основании чего были прекращены уголовные дела, и теперь, получается, у правоохранительных органов никаких вопросов к Цветкову и его покровителям нет. Хотя на самом деле правоохранительным органам России, Кипра и Великобритании пора бы разобраться с трафиком коррупционных денег выводимых из России и прекратить деятельность преступной группы, нацеленную на разворовывание оборонных предприятий, вывод капиталов из страны и созданию русских прачечных заграницей.

Тем более, что пример калининградского предпринимателя, которого Цветков поначалу пытался запугивать «серьезными последствиями от покровителей», если Стрелецкий обратится в правоохранительные органы или суд, показывает, что угрозы-то пустые, и разоблачить компанию этих «честных» людей не так уж и сложно. И, кстати, лучше, если это сделают отечественные силовики, чем британские – и скандала меньше, и деньги в стране останутся. Ну, те, что еще не вывели на покупку особняков.